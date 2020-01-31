رامي جمال: "مش مرتاح"..وماذا عن قراراته المهمة؟

ميرنا وليد - بيروت - اثار الفنان المصري ​رامي جمال​ جدلا كبيرا بين الجمهور بعد كتابته منشورا اشار فيه الى انه ليس مرتاح ويتجه لإتخاذ قرارات مهمة في حياته.

وكتب رامي على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مش مرتاح وفي طريقي لقرارات مهمة".

وكان رامي قد اجرى مؤخرا عملية جراحية وعلّق عبر حسابه الخاص قائلاً: "اللهم اني استودعتك زوجتي وابي وامي وأخوتي اللهم اني استودعتك كل ما احب اللهم ان كان يومي هذا اخر عهدي بالدنيا فتقبلني من الصالحين واقبل توبتي وان كان لي عهد بالدنيا فلطفك ورحمتك اللهم هون دعواتكم".

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