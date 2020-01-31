بديع أبو شقرا: "إنّها الفرصة الأخيرة"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ عن البيان الوزاري واصفا اياه بأنه سيكون موضوع انشاء ركيك، مشيرا الى ان الشعب هو صاحب القرار.

وكتب بديع على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "البيان الوزاري ودون ادنى شك سيكون موضوع انشاء ركيك ليس اكثر، ومنع جلسة الثقة هو الذي سيُحدد المرحلة المُقبلة، الشعب صاحب القرار ومصير الوطن بين يديه.إمّا يَسترجع الوطن إلى حضن الناس وإما ينام الوطن ٣٠ سنة اخرى. إنّها الفرصة الأخيرة".

ولاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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