هيفا وهبي ومعتصم النهار من كواليس "أسود فاتح"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ صورة لها مع الممثل السوري ​معتصم النهار​ من كواليس مسلسلهما الجديد "​أسود فاتح​"، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الثنائي في الصورة مع شخص ثالث وهما يشاهدان شيء على هاتفه.

الجدير ذكره ان موقع "الفن" علم مؤخرا أن النهار يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية زوج هيفا، ويعيشان حياة زوجية سعيدة، ولكن يحدث أمر ما يتسبب في توتر العلاقة بينهما، وتنقلب الأحداث رأساً على عقب، المسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح.

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