تراند اليوم : عصام خليفة وعمرو سليم وامسية شعرية فى حب مصر

إلاسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

فى اطار النشاط الفكرى والثقافى التى تقدمه دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر اقيم مساء اليوم امسية شعرية للشاعر الكبير عصام خليفة بمشاركة الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وقدمته الاعلامية علا شوشة التى تميزت بالقائها وحضورها المتميز ..وذلك تحت اشراف أمال سعد مدير النشاط الثقافى والفكرى بدار الاوبرا المصرية حيث قدم الشاعر باقة مختارة من اهم ابدعاته التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية منها مقاطع شعرية 3 حروف..العطر..قرار..نفسى اصدق..الخس الاخضر..ما اصعب قول..العقيق..ما اعجب امرك وغيرها بالاضافة الى قصائد….الارض..لم يفهموك..انور السادات ..مصر..القصيدة المصورة. و قد شارك الفنان المبدع عمرو سليم بمؤلفات موسيقية رائعة منها ان راح منك ياعين.قلبى ومفتاحه ..سيدى وصالك..بالاضافةالى مجموعة مؤلفات وطنية فى حب مصر منها وطنى حبيبى..يا بلادى..أم البطل..يا أحلى اسم فى الوجود والتى تفاعل معه جمهور الثغر بالتصفيق والغناء على انغام البيانو حيث امتلأت قاعة المسرح بجمهور الصالون الرائع.

يذكر ان الشاعر عصام خليفة قد حصل على عدة جوائز فى مجال الشعر ومثل مصر فى العديد من المؤتمرات وشا رك بالعديد من الامسيات الشعرية بالدول العربية وامريكا وكندا وصدرت له عدة دواوين منها نامى بظلى..جواز مرورى الأخضر..شرقية القسمات..البنت القصيدة..بالاضافة الى العديد من المؤلفات باللغة العربية والانجليزية ..اما عمرو سليم فهو عازف بيانو وموزع موسيقى ويضم ريبورتواره الفنى نخبة من اهم واشهر مؤلفات الموسيفى العربية.