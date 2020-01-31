تراند اليوم : المتحدة الأعلامية تتعاقد مع روزناما على انتاج مسلسل جديد لعام 2020

أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الأعلامية عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال لأنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التلفزيون و المنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة

و افاد المهندس حسام صالح المتحدث بأسم المتحدة للخدمات الأعلامية أن المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه واخرون و يتكون من ٣ قصص مختلفه كل قصه ١٥ حلقه من تاليف امين جمال ومحمد ابو السعد.

و اضاف أن هذا العمل يدخل ضمن تعاقدات المجموعة و التى تتم فى اطار التعاون من اجل مشروعات درامية جديدة مع مختلف المنتجين المصريين المميزين من أجل إثراء المكتبة المصرية ما له من أثر كبير على انتعاش السوق الدرامي وحركته الإيجابية والتي تنعكس على كل العاملين فى مجال الإعلام