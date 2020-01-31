شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حلقته الـ13755 عام 2019.. مسلسل Days of Our Lives يعود بالموسم 56 على NBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود مسلسل الدراما الطويلة Days of Our Lives، رسميًا حيث يعرض موسم جديد هو الموسم الـ56، وذلك من خلال شاشة NBC، وقد سبق أن ذكرت التقارير الإعلامية فى نوفمبر الماضى أن القائمون على المسلسل كانوا على وشك التوصل إلى اتفاق لتجديد عرضه، على الرغم من أنه لم يكن التفاوض رسميًا فى ذلك الوقت، لكن الآن تبدو الأخبار أكثر ارتياحًا ووضوحًا للجماهير الذين كانوا يخشون أن يتم إلغاء العرض.

ومن جهته، قال المنتج التنفيذى كين كورداى – حسب ما نقله موقع variety - "إننا ممتنون للغاية لشبكة NBC لإيمانهم الدائم بمستقبل "Days of Our Lives"، ونحن متحمسون لمواصلة تقديم قصص مقنعة لعائلة جماهيرنا الموالية فى هذا العقد الجديد".



Days Of Our Lives

وتقع أحداث المسلسل فى فندق "Days of our Lives" فى بلدة سالم، فى الغرب الأوسط الوهمية، وهو يتركز على عائلات Brady و HortonوDiMera، ويتم بثه على الصعيد الوطنى على شبكة NBC فى الولايات المتحدة وفى أكثر من 25 دولة دوليًا.

بدوره، قال بروس إيفانز، نائب الرئيس التنفيذى لشركة Current Programming فى "NBC Entertainment"، "من قاعدة المعجبين المخلصين بشكل لا يصدق إلى كتّابنا الرائعين، فريق العمل والموظفين، فإن حماسة "Days of Our Lives"، لن تتلاشى أبدًا.. نشعر بسعادة غامرة لجلب المشاهدين موسمًا آخر من العرض الذى عزز مكانته فى تاريخ التلفزيون ولمس جميع الأجيال."

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ولفت تقرير variety، إلى أنه تم إنتاج المسلسل بواسطة Corday Productions Inc، بالتعاون معSony Pictures Television ، وتمثلCorday المنتج التنفيذى مع المنتجين التنفيذيين المشاركين جريج مينج، وألبرت ألار، أما رون كارليفاتى فهو الكاتب الرئيسى للعمل الدرامى.

كذل، قال ستيف كينت، نائب الرئيس التنفيذى الأول للبرمجة فى Sony Pictures Television، "يواصل كين كورداى وفريقه البناء على تراث شخصيات القصص "القصصية" والفضولية التى ترتبط بالجماهير من جميع الأعمار.. ويسرنا أن يتمكن المشاهدون فى الولايات المتحدة وحول العالم من الاستمتاع بـ"Days of Our Lives"، الحائز على الجوائز لموسم آخر".

وقد بث مسلسل "Days of Our Lives"، الحلقة 13755 من العمل الدرامى الطويل فى عام 2019، وقد حصل هذا المسلسل على 57 جائزة إيمى، بما فى ذلك أحدث دراما نهائية رائعة لعام 2015 و2018.