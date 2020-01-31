شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصالها عن طارق العريان.. حقيقة ارتباط أصالة بالدكتور فادى نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى حول ارتباط أصالة بطبيبها فادى نصر، بعد الانفصال الأشهر فى الوسط الفنى عن زوجها طارق العريان بعد زواج استمر لما يقرب من 14 عاما .

الإعلامية بوسى شلبى ردت على تلك الأخبار، بحكم أنها من الشخصيات المقربة من النجمة السورية أصالة بالإضافة إلى الدكتور فادى نصر، ونشرت عبر حسابها الشخصى على إنستجرام فيديو أثناء إجراء حوار مع فادى نصر الطبيب الخاص بالفنانة أصالة من داخل عيادته بالرياض.

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وأكدت بوسى أن الأخبار المتداولة عن ارتباط أصالة بالدكتور فادى هى إشاعة وليس لها أساس من الصحة، كما نفى نصر ارتباطه بأصالة، قائلا: عند سماع الخبر تواصلت مع الفنانة أصالة فتربطنى بها علاقة صداقة قوية وهى شخصية حبوبة"، واصفا تلك الأخبار بـ"الاصطياد فى الماء العكر".

وسبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، عن انفصالهما بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأكدت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".