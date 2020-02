شاهدوا.. ممثل مغربي يُثير الجدل بصورة المسيح وأرفقها بعبارة “الشهادتين”

View this post on Instagram

هذه الصورة من إبداع @cestjall Bravo @cestjall #saidbey #سعيدباي أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله

A post shared by SAID BEY سعيد باي (@saidbeyofficiel) on Jan 24, 2020 at 7:08am PST

Advertisements