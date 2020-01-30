بعد الحيرة بشأن علاقتهما.. طبيب أصالة يمنعها من القيام بهذه الخطوة!

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 11:53 مساءً - تناقل الناشطون عل مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً عدداً من الصور التي جمعت الفنانة السورية أصالة وأحد الأطباء.

وأظهرت الصور أن علاقة ود تجمعها والطبيب فادي نصر وهو ما أثار موجة كبيرة من الجدل حيث تساءل بعض المتابعين عما اذا كانت ستعاود الارتباط بعد مرور مدة قصيرة على إعلان انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.



وفي هذا الإطار نشر عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستقرام” فيديو ظهرت فيه أصالة مجدداً مع الطبيب ولم يعرف تاريخه وتبين من خلاله أنه منعها من الذهاب إلى كوريا من أجل الخضوع لعملية تجميل لذقنها. وأطلق المقطع مجدداً موجة من التساؤلات بشأن العلاقة بينهما.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار مؤخراً بعدما نشرت على حسابها على “إنستغرام” صورة جديدة لها من فيديو كليب أغينتها “شامخ” مع تعليق عبرت فيه عن حزنها وكتبت: “صدق الذين قالوا إن هناك طعماً لكل المشاعر القاسية وهو مر ولا يمر بسبب غصة أغلقت حتى مرور النَفَس وطعم شجن مع الروح الّتي نزفت”.

وتابعت: “ولأنها أصبحت ذكرى وما زالت تنسحب من شرايين القلب وطلوعها مؤلم وأنا أهوى أن أخرج من حزني متى هو يشاء”.