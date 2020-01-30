شاهدوا.. علماء يكشفون عن المخلوق المتسبب في انتشار فيروس كورونا!!

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 11:53 مساءً - توقع بعض العلماء المختصين بانتشار الأمراض أن فيروس كورونا قد انتشر بسبب طائر كان داخل سوق للحيونات في مدينة ووهان.

وأشار العلماء أن طائر الخفاش هو المرجح الأول لأن يكون خلف كارثة انتشار الوباء في المدينة الصينية وثم انتقاله إلى بلدان العالم.

وبحسب مدير منظمة “إيكو هيلث” المتخصصة في شؤون الصحة، بيتر داسزاك، والذي أمضى حوالي 15 عاما في دراسة الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان في الصين، فإن الخفاش والمعروف باسم “حذوة الفرس” هو السبب الأول لانتقال المرض.

وبحسب داسزاك، في حال صحة هذه الفرضية فإن الخفاش سيعتبر ناقلا لهذه الجرثومة بالإضافة إلى قائمة أخرى من الجراثيم الخطيرة التي يحملها، بحسب “سكاي نيوز”.

ويصف العلماء طائر الخفاش بأنه “خزان فيروسات” ويتفوق مناعيا على باقي الحيونات الثدية، ويقتات على أطنان من الحشرات الحاملة لفيروسات متنوعة، ويبلغ وزن خفاش حذوة الفرس حوالي 28 غرام.

وبحسب العلماء فإن الجهاز المناعي للخفاش يتأقلم بشكل تدريجي بعد فترة من الطيران، وكشفت الدراسات السابقة أن الخفاش يقاوم الفيروسات بسبب خاصية في حمضه النووي، وأنه يفرز حمضه النووي عند الطيران، والذي يؤثر بشكل سلبي على الإنسان وعلى باقي الحيوانات ولكنه غير مؤثر بالخفاش ذاته.

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