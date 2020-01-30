شاهدوا.. هل تدخل حسين الجسمي في قضية أخوه صالح ومريم حسين؟

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 11:53 مساءً - بعد أن كسب صالح الجسمي قضيته ضد مريم حسين والتي أيدت فيها محكمة الاستئناف في دبي حكم بإبعاد مريم عن الإمارات، مع عقوبة حبسها شهر . وETبالعربي دخل في نقاش معه عن تفاصيل القضية وتدخل أحلام وسأله إن كان أخوه حسين الجسمي قد تدخل في هذه القضية.

وجه الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، رسالة إلى القائد العام لشرطة دبي، بسبب استمرار وجود الفنانة المغربية مريم حسين في بلاده، رغم صدور حكم بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة.

وكتب الجسمي، عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“، قائلا: ”رسالتي لسعادة القائد العام لشرطة دبي، ومساعده لشؤون البحث الجنائي، المدعوة مريم حسين إعويدات صدر ضدها حكم استئناف بالحبس والإبعاد، وأتساءل لماذا هي حرة طليقة، لا أحد فوق القانون ومن أخطأ يتحمل ما اقترفت يداه“.

يأتي ذلك بعدما أعلنت مريم أنه يحق لها الاستئناف على الحكم من خلال محكمة ”التمييز“، ونيتها خوض معركة قضائية جديدة معه.

يذكر أن محكمة استئناف دبي قضت، الأحد الماضي، ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، وبحبس الأخيرة شهرا يليه وإبعادها عن البلاد ومع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.