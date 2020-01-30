بـ 16 ثانية فقط.. نانسي عجرم تتصدّر ترند “يوتيوب”

متابعة بتجــــــــرد: ينتظر جمهور النجمة اللبنانية نانسي عجرم طرح كليب أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” يوم غد الجمعة في 31 كانون الثاني/يناير بفارغ الصبر.

وبعد ساعات قليلة على طرحه، تصدّر الإعلان التشويقي الخاص بالكليب قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً عبر موقع “يوتيوب” في لبنان. وحقق فيديو البرومو أكثر من مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة على إطلاقه عبر صفحات نانسي عجرم على مواقع التواصل الإجتماعي.

واختارت نانسي عجرم إطلاق أغنية “قلبي يا قلبي” قبل أيام من عيد الحبّ، وقد بدا واضحاً من البرومو الخاص بالكليب أن الأغنية تنتمي إلى النمط الرومانسي الذي لطالما تميّزت نانسي عجرم في تقديمه.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “قلبي قلبي” تعتبر بمثابة مقدّمة لألبوم نانسي عجرم المنتظر إصداره في عام 2020 الحالي.