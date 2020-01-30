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الصور الأولى من كواليس تصوير كليب ماجد المهندس الجديد

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متابعة بتجـــــــــرد: انتهى النجم ماجد المهندس من تصوير كليب أغنية “شهد الحروف” تحت إدارة المخرج سعيد الماروق بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وكشف سعيد الماروق عن كواليس تصوير الكليب من خلال حسابها على موقع “إنستجرام” حيث نشر صوراً تجمعه مع ماجد المهندس ومدير أعماله فائق حسن.

أغنية “شهد الحروف” من ألحان الموسيقار طلال، كلمات بدر بن عبدالمحسن وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من شهر على طرحها عبر “يوتيوب”.

وكانت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات قد أصدرت أول 4 أغنيات من الألبوم، على أن يتبعها إطلاق باقي الأغاني بحسب خطة طرح أعدتها الشركة للترويج للألبوم.

الأغنيات الأربع من ألحان الموسيقار طلال، وهي “شهد الحروف” من كلمات بدر بن عبدالمحسن، “ياللي أحبك موت” كلمات فهد بن خالد، “جفن الليل” كلمات بدر بن عبدالمحسن و“لحظة هواي” كلمات دايم السيف.

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