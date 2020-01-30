مشروع يجمع براد بيت وأنجلينا جولي رغم خلافاتهما.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منفصلان نعم، لكن بطبيعة الحال، قد تجمع الأعمال التجارية بين شريكي الحياة، فعلى الرغم من انفصال النجم الأمريكي براد بيت عن زوجته الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي منذ ثلاث سنوات، لكن يبدو أنهما يتجاوزان الأمر ويضعان تلك المرارة جانبًا اليوم، للبدء في مشروع تجاري مشترك جديد.

في عام 2008، قرر براد بيت وأنجلينا جولي شراء مصنع بقرية ميرفال في جنوب فرنسا لإنتاج النبيذ الوردي، وبعد مرور اثني عشر عامًا، يرغب الثنائي في تطوير العمل بينهما وفي تحقيق طفرة في إنتاج النبيذ، بحسب ما ذكره تقرير موقع "elle" الفرنسي.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن بيت وجولي يعتزمان تطوير ممتلكاتهما التي تقع في مدينة فار التابعة لـ "بروفانس ألب كوت دازور"، في جنوب شرق فرنسا، وهي واحدة من أشهر الأماكن في فرنسا والعالم في إنتاج النبيذ الفاخر ومزارع العنب، حيث تم تسويق إنتاجها المتميز من النبيذ في 80 بلدًا بمجرد صدوره.

ووفقًا لمصدر فقد دفع البحث عن الربح الوفير "المالكين الأمريكيين" على ما يبدو إلى البدء في إنتاج الشمبانيا الوردية، ومن أجل هذه المغامرة الجديدة، تعاون براد بيت وأنجلينا جولي مع إحدى العائلات الشهيرة هناك "بيير بيترز"، المتخصصة في الشمبانيا، ومواصلة تعاونهم مع عائلة بيرين.

وقال غيوم جوردان المسؤول عن الاتصالات في ميرافال إنهما كانا يعملان معًا في هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.

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ومن ناحيته، قال رودولف بيترز خبير النبيذ لوكالة "فرانس برس" عن المصنع الجديد "سيكون الوحيد الذي يُنتج الشمبانيا الوردية "، ستكون وحدات التخزين معقولة جدا، نحو 10 آلاف زجاجة في البداية، لا نخطط لإنتاج أكثر من 25 ألف زجاجة في نهاية المطاف، الطموح هو تطوير الشمبانيا الوردية".

وبالعودة إلى حياتهما الشخصية، كان الثنائي قد دخلا في علاقة عاطفية عام 2005، بعد أن جمعهما فيلم Mr. and Mrs. smith، رغم أن النجم براد بيت وقتها كان متزوجًا من الممثلة الشقراء جينفر أنيستون.

وسرعان ما انفصل بيت عن أنيستون، ورسخ علاقته بنجمة Maleficent: Mistress Of Evil، حيث أسفرت تلك العلاقة عن انجاب وتبني 6 أبناء، وبعد مرور 10 سنوات تزوج النجمان بشكل رسمي. واستمر الحال حتى عام 2016، حيث أُعلن خبر انفصالهما.