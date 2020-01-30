ملحم زين يحتفي بنجوم "ذا فويس سينيور".. وزوجته تخطف الأضواء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد قرابة الشهر من الآن سيكون الجمهور على موعد مع برنامج "ذا فويس سينيور" في نسخته العربية للمرة الأولى، والذي يضم في لجنة تحكيمه كلاً من نجوى كرم وهاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين.

واختار النجم اللبناني ملحم زين أن يحتفي بانتهاء تصوير حلقات مرحلة "الصوت وبس" على طريقته الخاصة، إذ نشر مجموعة أجواء العشاء الذي دعا إليه نجوم أعضاء لجنة التحكيم وفريق عمل البرنامج، وعلق قائلاً: "كان لقاءً جميلاً جدًّا بعد شهر من التصوير والمجهود الحقيقي، شرفتوني والله يعطيكم العافية الأساتذة الكبار وفريق ذا فويس سينيور".

ولكن من خطف الأنظار من النجوم الأربعة، هي تماني علي سالم زوجة ملحم، إذ جاءت أغلب تعليقات الجمهور لتُثني على جمالها وحضورها القوي.

كما قامت النجمتان نجوى كرم وسميرة سعيد بإعادة نشر صور من العشاء، وأعربتا عن سعادتهما بذلك اللقاء. وبالإضافة للصور تناقلت الحسابات المهتمة عددًا من الفيديوهات، أظهر أحدها قيام طاقم العمل بالاحتفال بعيد ميلاد زياد كبة (منتج البرنامج)، فيما يغني له النجوم الأربعة: "سنة حلوة يا جميل".

يُذكر أنَّ النجوم الأربعة انتهوا من تصوير حلقات البرنامج المسجلة، والمقرر عرضه مباشرة بعد انتهاء برنامج "ذا فويس كيدز" عبر شاشة "MBC"، ومن المتوقع أن يقدم أعضاء لجنة التحكيم أغنية "توبة" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، كجزء من الدعاية التي صُوّرت للبرنامج.

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وكانت أنباءٌ أفادت في وقت سابق أن والد ملحم زين سيشارك في البرنامج، وهو ما نفاه زين، مؤكدًا أن والده لديه صوت جميل جدًا لكنه لن يقوم بالمشاركة فيه.

وفي تصريح آخر أشار زين إلى أنه وافق على المشاركة في البرنامج كمدرب لاختلافه عن البرامج الأخرى لأن المواهب في البرنامج الذين لم يتمكنوا من تحقيق حلمهم في شبابهم سيقومون بتحقيقه من خلال المشاركة فيه.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان ملحم زين لإطلاق ألبوم صغير، كما سيقوم بطرح أغنية خليجية، وكان قد أطلق منذ وقت قصير أغنية تتر مسلسل "العودة" والتي تحمل اسم " ضعف نظر" وتعبر عن الخيانة.