ماذا طلب نجم "ابنة السفير" من زوج نسليهان أتاغول؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ النجم التركي أوارز كايجلار أوغلو الشهير بـ "غيديز"، يمتلك حس الدعابة على أرض الواقع أيضًا كما في مسلسل "ابنة السفير"، إذ لم تمر الصورة التي نشرها مواطنه قادير دوغلو عبر حسابه على إنستغرام مرور الكرام دون أن يعلق عليها أوراز.

وفي التفاصيل فإن قادير نشر صورة له ظهر فيها وهو يرتدي قميصًا مطبعًا بطبعات الأشجار، ولم يرق للكثيرين من جمهوره، ولكن أورارز كان صاحب التعليق الأكثر لفتًا للانتباه، إذ علق قائلاً: "هلّا أرسلت القميص لي يا أخي؟" وهو التعليق الذي حظي بالكثير من الردود من طرف جمهور النجمين والتي جاءت أغلبها ضاحكة لفهمهم أنَّ أوراز يمازح قادير على أن القميص ليس مناسبًا.

فما كان من قادير إلا أن ردَّ المزاح بمثله قائلاً: "هذا ممكن يا أسد ، سأرسله مع زوجة أخيك"، في إشارة إلى أنه سيرسله مع زوجته نسليهان أتاغول، خصوصًا وأن أوراز ونسليهان يعملان حاليًا على استكمال تصوير مشاهد مسلسل "ابنة السفير".

هذه الردود لاقت رواجًا كبيرًا بين محبي النجوم الثلاثة، إذْ علق بعض رواد مواد التواصل الاجتماعي كنوع من الطرافة، بأن قادير أراد تذكير أوراز بأن نسليهان تكون زوجته فلا يعبث معها في مسلسل "ابنة السفير"، وأراد أن يوصل إليه رسالة بين السطور بأنه يقول له "عيني عليك"، خصوصًا وأن من يتابع المسلسل يعلم أن أوراز "غيديز" يحب نسليهان "ناري".

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يُذكر أن قادير ونسليهان وأوراز، تجمعهم علاقة صداقة منذ أكثر سنوات عديدة، حتى أن أوراز حضر حفل زفاف قادير ونسليهان، إلى جانب زوجته السابقة الممثلة التركية ميليس إشيتان.

وبالعودة إلى قادير دوغلو فإن أنباءً كثيرة أشارت إلى أنَّ مسلسله "الوصال" سيتوقف عند الحلقة 44 ، أي أن المسلسل سينتهي بعد 6 حلقات، خصوصًا وأنه لم يعد يحظى بنسب مشاهدة عالية.

فيما يتوقع النقاد أن يستمر مسلسل "ابنة السفير"، والذي يلعب بطولته كلّ من نسليهان أتاغول وأنجين أكيوريك ويشاركهم في ذلك أوراز كاجيلار أوغلو لمواسم عديدة في ظل نسب المشاهدة العالية التي يحققها وتصدره لحديث مواقع التواصل الاجتماعي.