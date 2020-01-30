شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة نادية لطفى آخر تطورات حالتها الصحية، بعد الأزمة الأخيرة التى ألمت بها وأدخلتها مستشفى المعادى العسكرى بعد أن فقدت وعيها أكثر من مرة.

وأكد المصدر أن الفنانة نادية لطفى بدأت تستعيد وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء.

وتتواجد الفنانة الكبيرة نادية لطفى داخل العناية المركزة بمستشفى المعادى، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية، حيث تتواجد حاليا تحت إشراف مجموعة من الأطباء المعالجين خاصة بعدما فقدت الوعى أكثر من مرة.

وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين على زيارتها، منهم الفنانة الكبيرة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز والاعلامية بوسى شلبي والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

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ومن جانبه قال الدكتور أشرف زكى إنه لا توجد أى تطورات فى حالتها الصحية حتى الآن، متمنياً الشفاء لها، وطالبا من جمهورها الدعاء لها.

وظهرت نادية لطفى فى فيديو قبل أيام، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى إحدى أهم فنانات زمن الفن الجميل، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم، وأشادت نادية لطفى بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحى التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها المنتمين للوسط الفنى.

واحتفلت نادية لطفى يوم 3 يناير بعيد ميلادها والذى يصادق أيضاً يوم ميلاد الفنانة الهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفى فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت "فيديو" من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة و بخير وصحة يارب".