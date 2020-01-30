فن ومشاهير

ياسر جلال وأشرف زكى وفلوكس في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال وأشرف زكى وفلوكس في عزاء والدة الفنان محمود حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أقيم مساء اليوم عزاء والدة الفنان محمود حافظ  بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وحرص عدد من الفنانين علي الحضور لتقديم واجب العزاء منهم، النجم ياسر جلال، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الفنان أحمد فلوكس، المخرج خالد جلال، الفنان محمد جمعة، حمزة العيلي، ايهاب فهمي، محمد علي رزق، حسني شتا، المخرج احمد صقر،احمد عبد الله محمود، محمد محمود، وائل عبد العزيز، مراد فكري، وكانت والدة محمود حافظ وفاتها المنية يوم الثلاثاء الماضى ، إثر تعرضها لوعكة صحية، دخلت على إثرها للمستشفى، وتم دفنها بمقابر العائلة بمركز طناح، فى مدينة المنصورة.
WhatsApp Image 2020-01-30 at 9.55.53 PM (1)

 

 

ويشارك محمود حافظ فى عدة أعمال فنية أبرزها مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من آسر ياسين، إياد نصار، صلاح عبد الله، محمد رجب، وآخرون.

WhatsApp Image 2020-01-30 at 9.55.53 PM

 

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".

Advertisements
WhatsApp Image 2020-01-30 at 9.55.52 PM (1)

 

وفى سياق متصل انتهى أمير كرارة من تصوير 6 أسابيع حتى الآن من العمل صور خلالهما العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل – بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى انشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من ضيوف الشرف وخلال تصوير المسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات موسم الدراما المقبل، لاسيما أن العمل يكتظ بالنجوم ويتناول قصة حقيقية عن أسطورة الصاعقة وحياته المهنية والعائلية.

WhatsApp Image 2020-01-30 at 9.55.52 PM

 

ويشارك محمود حافظ فى بطولة مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، المقررعرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته مى عمر، احمد صلاح حسنى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر،  وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

WhatsApp Image 2020-01-30 at 9.55.50 PM (1)

 

WhatsApp Image 2020-01-30 at 9.55.50 PM

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر جلال وأشرف زكى وفلوكس في عزاء والدة الفنان محمود حافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا