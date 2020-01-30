شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى تحتفل بعيد ميلاد ابنتها أميرة: مستشارتى الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الفنانة رجاء الجداوى صندوق ذكرياتها، حيث شاركت صورا نادرة وأغلفة مجلات قديمة بصحبة أبنتها أميرة، مؤكدة أنها مستشارتها الأولى.



رجاء الجداوى









الفنانة رجاء الجداوى، علقت بكلمات رقيقة عن حبها لأبنتها، قائلة:"كل سنه وأنت سعيدة ومتهنية وبصحه يا نور عيني يا أغلي شيء في حياتي كلها لما بشوفك بتضحكي الدنيا كلها بتضحك لي يارب دايما الضحكة متفارق قلبك ولا وشك يا حبيبتي يا أطيب وأجدع وأحن واخف دم بنت في الدنيا بحبك يا أميره يا بنتي و صاحبتي ومستشارتي الأولي زي لما بقولك دايما حبك بيوجع قلبي من كتر ما بحبك".

يشار إلى أن مهرجان آفاق مسرحية فى دورته السادسة خلال حفل ختامه كرم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والفنان القدير لطفي لبيب كما كرم الفنان صلاح السعدني وتسلم تكريمه شقيقه الكاتب الصحفي الكبير أكرم السعدني كما كرم اسم الراحل سمير خفاجي الذي تحمل الدورة اسمه كما كرم اسم الفنان الكبير الراحل محمود الجندي وتسلمتها أرملته، كما كرم المهرجان لجنة التحكيم وكان منهم الدكتور الفنان أيمن الشيوي والمخرج عبد الغني ذكي والأكاديمي محمد عبد العزيز والدكتورة عبير منصور والكاتب المسرحي سعيد حجاج وتسلمها نيابة عنه الكاتب والناقد أحمد زيدان والفنانة حنان شوقي.

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وعقب التكريمات أعلن المخرج هشام السنباطي رئيس ومؤسس المهرجان جوائز الدورة السادسة وحصد الجوائز عرض " سينما 1930" وعرض " فلاش" و"كوميديا الأيام السابعة" وحصد أحمد ناصر جائزة أفضل ممثل وجائزة أفضل ممثلة مي شريف وجائزة أفضل مؤلف محمود جمال الحديني وحصل محمد جمال علي جائزة أفضل مخرج وحصل علي جائزة أفضل عرض ميم مسرحية "خط سير" أما جائزة أفضل عرض مسرحي طويل حصدها عرض "1930" وحصدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة مسرحية "حكاية طرابلسية " بطولة خدوجة صبري وإخراج جمال عبد الناصر .