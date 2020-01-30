شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الهندية المعتزلة من الكعبة تؤدى العمرة 3 مرات فى 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الفنانة الهندية المعتزلة رابى بيرزادا، من أداء 3 فروض عمرة خلال 6 أيام من تواجدها فى مكة المكرمة، حيث أعلنت اعتزالها الفن من أمام الكعبة المشرفة، ونشرت رابى صورة جديدة لها داخل الحرم المكى، وقالت فى تعليقها عليها: "أفضل صورة شخصية أخذتها من أى وقت مضى.. الحمد لله أديت 3 فروض عمرة و3 طواف خلال 6 أيام من وجودى فى مكة.. حاولت بقصارى جهدى الحفاظ على مشاركة ما اعتقدت أنه يجب على كل مسلم معرفته.. غدًا المدينة المنورة.. الله يحفظنى هكذا.. وأدعو الله لجميع الذين ساندونى فى حياتى الجديدة".

وكانت الفنانة الهندية رابى بيرزادا، قد أعلنت توبتها واعتزالها الفن بعد أداء العمرة فى مكة المكرمة، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مجموعة صور وفيديوهات مرتدية الحجاب، وعلقت رابى على إحدى صورها قائلة: "صليت من أجل كل من ساندنى فى هذه الرحلة. من الصعب جداً التحكم فى عواطفك عندما تكون أمام الله مباشرة.. لكن الامتحان الحقيقى يبدأ بعد العمرة. شخص مثل مولود جديد.. رحلتى فى العودة من المدينة فى 3 فبراير.. عيد ميلادى.. يعلم الله أننى لم أخطط لأى منها.. لقد أعطانى الله حياة جديدة. حياة مسلم".





وتابعت تعليقا على صورة أخرى: "نعم أتباهى بإظهار مناسك العمرة، لأن هذا شيء افتخر به، يجب علينا جميعا أن نبدى طقوسنا الدينية بعيدا عن الرياء والتكبر، جئت إلى مكة المكرمة ولا شيء يمكن أن يجعلنى أكثر سعادة"، وأضافت رابى: "أنا فنانة، أرسم، أصور، لكن بصراحة لم أر مكانا أو كائنا واحدا فى هذا العالم يشبه هذا، أخذت صورا من جميع الزوايا، ورغم أنها صورة عادية لكنها تعطيك انطباعا بأنها ثلاثية الأبعاد، فهى معجزة فى حد ذاتها".

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كما أكدت الممثلة أنها ستعتزل التمثيل بعد ظهور صور ومقاطع فيديو خادشة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كما انتقدت من قاموا بتسريب صورها وفيديوهاتها، مؤكدة أنه إن لم ينالوا عقابًا فى الدنيا، فإن الله معاقبهم فى الآخرة.





وفى سياق أزمة رابى، كانت السلطات الباكستانية قد فتحت تحقيقا فى الحادث، لكنها لم تتوصل إلى أى معلومة تتعلق بالكيفية التى سربت بها صور الممثلة على مواقع التواصل الاجتماعى ومواقع المشاهير.