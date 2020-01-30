شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الراحل سعيد صالح خلال تسجيل دوره فى "الفارس والأميرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو نادر، كشف صناع فيلم الأنيميشن المصرى "الفارس والأميرة" عن فيديو للنجم الراحل سعيد صالح، خلال تسجيل دور "أبو الرياح" ضمن أحداث الفيلم الذى بدأ العمل عليه منذ 20 عامًا من الآن، وظهر سعيد صالح بخفة ظله المعهودة وهو يتلون بصوته بحرفية شديدة من أجل تجسيد الشخصية التى يلعبها ضمن الأحداث.

الفارس والأميرة تدور حكايته فى إطار من المغامرة والكوميديا، ناطق بالعربية مع ترجمة الى الإنجليزية، وهو إنتاج مشترك مصري سعودي، ويعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة إذ انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا، وواجهته بعض العثرات الإنتاجية إلى أن خرج للنور.

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أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت فى القرن السابع الميلادى، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذى سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين فى عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب فى مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالى، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذى كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.

الفيلم يشارك فيه النجوم؛ محمد هنيدى، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدوانى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.

وكان العرض العالمى الأول للفيلم فى مهرجان الجونة السينمائى، كما عرض فى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.