أحمد الفيشاوى يتغزل فى زوجته: لا شىء أفضل من الحب الحقيقى "صورة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل الفنان أحمد الفيشاوى، فى زوجته نادية الكامل، بنشر صورة جديدة له برفقتها وهما يتناولان الطعام فى أحد الأماكن العامة، حيث قال فى تعليقه على الصورة التى أطل وزوجته فيها بملابس رياضية: "لا شىء أفضل من الحب الحقيقى"، وقد ظهرت نادية الكامل فى هذه الصورة بشعر مصبوغ باللون الأحمر على عكس إطلالاتها المعهودة بلون شعرها الأسود.

ويأتى هذا فى الوقت الذى يمر فيه الفنان أحمد الفيشاوى بأزمة أسرية على جانب آخر مع ابنته لينا من زوجته السابقة مهندسة الديكور هند الحناوى، حيث قال المحامى شعبان سعيد وكيل ابنة الفنان أحمد الفيشاوى لينا، الثلاثاء، إن محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوى، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك فى جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامى شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته لينا الفيشاوى، وأضاف المحامى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحكم على الفيشاوى شمل سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، وإلزامه بـ 20 ألفا تعويض و50 ألفا للمحاماة والمصاريف.



أحمد الفيشاوى يتغزل فى زوجته نادية الكامل

ويشار إلى أن النزاع الأسرى الطويل أمام المحاكم الذى بدأ قبل ميلاد الطفلة لينا، لم يتوقف حتى سنوات المراهقة الأولى من عمرها، التى كان آخرها فى نوفمبر الماضى، حيث صدر حكم قضائى بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوى من السفر، والذى سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوى بمنع ابنته من السفر، وكان لهذا الأمر تأثيره فى نشأة وتصرفات حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، التى أثارت الجدل مؤخرًا بنشر صور جريئة لها معتبرة هذا حرية فى التعبير.

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وعلى هامش تلك الخلافات الأسرية، يواجه الفنان أحمد الفيشاوى، انتقادات عديدة بسبب عدم رعاية ابنته وتفرغه للنزاعات القضائية مع والدتها مهندسة الديكور، ما أثر سلبًا على نشأة ابنتهما، وما زاد من الهجوم مؤخرًا ضد الفيشاوى، احتفاله قبل أيام قليلة، بعيد ميلاد ليليان ابنة زوجته نادية الكامل، الذى ظهر فى صور وفيديو معها وهو يحتفى بهذه المناسبة السعيدة معها بمشاعر أبوية حرم منها ابنته لينا.

صور وفيديوهات الاحتفال بعيد ميلاد ليليان، جعلت أحمد الفيشاوى مذنبًا فى حق ابنته لينا، أمام الجمهور، حيث نشر الفيشاوى عبر حسابه على إنستجرام، صورته مع ابنة زوجته، وقال فى تعليقه عليها: "عيد ميلاد سعيد ليليان.. أصبحت 13 عامًا.. ليبارك قلبك"، كما نشرت نادية الكامل، مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك، يظهر فيها أحمد الفيشاوى وهو يلهو ويحتفل مع ليليان بمناسبة عيد ميلادها، وقد نادية الكامل على الفيديو، بقولها: " فيش & روما = يوم مجنون".



أحمد الفيشاوى وزوجته نادية الكامل

وفى المقابل، قالت ديدا، إحدى متابعات حساب أحمد الفيشاوى على إنستجرام، فى تعليقها على صورته مع ليليان، "روح افرح ببنتك وشوف مالها"، وأضافت فاطمة: "طيب روح شوف بنتك احسن"، فيما انتقدته نرمين حسن، بقولها: "بتحتفل ببنت الناس وناسى بنتك! دى لو كانت بنت حرام وأمها شيطانة بردو كنت هتراعيها وهتراعى إنها ملهاش ذنب بخلافاتك أنت وطليقتك.. ذنبها الوحيد إنها بنتوكو وإنها طبيعى هتميل فعيشتها مع أمها أكتر لأنها هيه دى الفطرة السوية، الأطفال دايمًا بيميلو لكفة الأم لأنها هيه اللى بتراعى وتأكل وتنضف وتسهر.. وببساطة لأن أديان الكون كلها بتوصينا بأمهاتنا فطبيعى هتلاقى نفسها مرتبطة بأمها أكتر.. متعقبهاش على فطرتها السليمة.. راجع نفسك بدل ما تلاقى العمر فات بيك وتندم وقت لا ينفع الندم".