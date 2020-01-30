المخرج أحمد حداد يواصل تصوير فيلمه "أما عن حالة الطقس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: يواصل المخرج أحمد حداد تصوير فيلمه "أما عن حالة الطقس" ومن المفترض الانتهاء منه في فبراير القادم. الفيلم من بطولة "حداد" رفقة الفنانين حنان يوسف وحسن الجريتلي وفريد الجريدي وآسر البدراوي، وكريمان حجازي وداليا رمزي ونجلاء يونس وسامي داوود وعمر جاهين، يُذكر أن الفيلم من تأليف أحمد الحداد وتصوير رمزي أدمون. "أما عن حالة الطقس" هو الفيلم الروائي الطويل الأول لـ "حداد" بعد إخراجه لـ 8 أفلام قصيرة من أبرزهم "كل البنات بتحب الشوكولاتة"، من بطولة الفنانة أنوشكا وإنتاج الفنان محمود حميدة.

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