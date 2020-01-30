بعد عملية إزالة الورم.. رسالة أمير طعيمة لـ تركي آل شيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
وجه الشاعر أمير طعيمة، رسالة إلى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، بعد خضوعه لعملية جراحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.
وكتب "طعيمة تعليقًا على تغريدة آل شيخ التي جاء فيها: "الحمدالله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمدالله، الحمدالله،️ جايك يا الرياض قريب ان شاء الله"، ليرد الأول: " الحمد الله ربنا يتم شفاءك على خير".
وخضع تركي آل شيخ لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل إحدى مستشفيات نيويورك، امس الخميس.
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