أيتن عامر وياسمين صبري وهبة مجدي في كواليس "فرصة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "فرصة تانية"، برفقة كلا من الفنانين ياسمين صبري، هبة مجدي، أحمد مجدي.

وعلقت "أيتن على الصورة التي نشرتها عبر "انستجرام"، قائلة: "من كواليس مسلسل فرصة تانية".

مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم.