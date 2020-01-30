عدد من نجوم الفن يشاركون في عزاء والدة محمود حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تصوير - علاء أحمد:
شهد عزاء والدة الفنان محمود حافظ المقام في قاعة مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حضور عدد من نجوم الفن.
وحضر كل من الفنان محمد جمعة، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود، وحمادة بركات، وأمير صلاح الدين، والمخرج المسرحي خالد جلال، ومراد فكري، ومحمد علي رزق.
وكان الفنان الشاب محمود حافظ، أعلن خبر وفاة والدته عبر حسابه الخاص على فيسبوك، بعد تعرضها لأزمة صحية.
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