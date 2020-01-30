تعرف على إيرادات فيلم "الفلوس" بالسعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شكر الفنان تامر حسني، الشركة المسئولة عن توزيع فيلم "الفلوس" داخل المملكة العربية السعودية، بعد إعلانها أن فيلمه تمكن من الوصول إلى رقم قياسي جديد علي مستوى الإيرادات.
وقال "حسني"، عبر حسابه بـ"انستجرام"، ردًا على البيان: "شكرًا شركة نون على شهادتكم الغالية العظيمة".
وكانت الشركة الموزعة قالت في بيانها، أن فيلم "الفلوس" تجاوز إجمالي إيراداته ما يعادل 70 مليون جنيه مصري، وهو الرقم الذي أكدت الشركة أنه يعتبر الأعلى لفيلم عربي فى السعودية في تاريخ السينما العربية.
وفيلم الفلوس، قصة قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، بطولة زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.
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