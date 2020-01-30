يتكون من 3 قصص مختلفة.. تفاصيل مسلسل شيماء سيف وعمرو وهبة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعاقدت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال، على إنتاج مسلسل جديد، من المقرر عرضه خلال عام 2020 على قنوات التلفزيون، والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.

وقال حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة، أن المسلسل بطولة شيماء سيف، وعمرو وهبه، وعدد من الفنانين، ويتكون من 3 قصص مختلفة، كل قصة 15 حلقة، والمسلسل من تأليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد.

واحتفل هشام جمال مؤخرًا بوصول أعماله على اليويتوب إلى 2 ونصف مليار مشاهدة، و8 مليون مشترك كل قنوات "روزناما".