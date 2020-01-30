أمينة خليل تستعد لتصوير "حظر تجوال"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تستعد الفنانة أمينة خليل لبدء تصوير فيلمها الجديد "حظر تجوال" خلال أيام، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة لظروف خارجة عن إرادة فريق العمل.

و"حظر تجوال" من بطولة أمينة خليل وإلهام شاهين وأحمد مجدي، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

ويأتي هذا الفيلم في خضم نشاط مكثف لأمينة خليل، بعد النجاح الذي حققته، في فيلمها الأخير "لص بغداد"، والذي شاركها بطولته محمد إمام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن.

كما تنتظر أمينة عرض فيلم "توأم روحي" الذي تدور قصته في إطار رومانسي كوميدي، ويشاركها بطولته الفنان حسن الرداد وعائشة بن أحمد، من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن، إنتاج أحمد السبكي.