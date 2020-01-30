الصور الأولى من عزاء والدة الفنان محمود حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير - علاء أحمد:

يستقبل الفنان محمود حافظ عزاء والدته الراحلة هدى كشك، في قاعة مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين مع عددِ من أهله وأصدقائه.

وأعلن الفنان الشاب محمود حافظ، خبر وفاة والدته عبر حسابه الخاص على فيسبوك، بعد تعرضها لأزمة صحية.

ويصور حافظ حاليًا دوره في مسلسل " الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال ومي عمر إخراج حسين المنباوي، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.