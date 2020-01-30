برومو "هيعيش يفتكرني" لعمرو دياب يتصدر ترند يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

تصدر الفنان عمرو دياب قائمة المحتويات الرائجة بموقع يوتيوب في مصر من خلال برومو أغنيته الجديدة: "هيعيش يفتكرني".

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وتعد أولى أغنيات ألبومه الجديد "سهران"، والذي سيصدر يوم 12 فبراير القادم.

Advertisements

وكان عمرو دياب قد نشر البرومو الرسمي للأغنية عبر صفحته على موقع فيس بوك وقناته الرسمية على يوتيوب، وفور طرحه لاقى تفاعلا كبيرًا من جمهور الهضبة.

البرومو