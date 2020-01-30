توماس ماركل متحمس لاجتماعه مع ابنتة ميغان في المحكمة للمرة الأولى منذ زواجها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 10:41 مساءً - يبدو أن الجفاء سيطول أكثر بين توماس ماركل "75 عاماً" وابنته دوقة ساسكس ميغان ماركل "38 عاماً" بعد فيلمه الوثائقي الأخير الذي انتقد فيه قرارها وزوجها بالتنحي من مهامهما الملكية،وانسحابهما كعضوين فاعلين بالعائلة الملكية البريطانية،وصرح بأنّ ما فعلاه أحرج ملكة بريطانيا كثيراً.



وقال توماس ماركل، والد ميغان زوجة الأمير البريطاني هاري، الإثنين، إنه مستعد لمواجهة ابنته في المحكمة، وإنه يرى أنها أساءت هي وزوجها إلى الملكة إليزابيث الثانية ،ملكة بريطانيا، بالتخلي فجأة عن مهامهما الملكية.



واتفق دوق ودوقة ساسكس مع الملكة هذا الشهر على التوقف عن أي مهام توكل إليهما بموجب صفتهما الملكية بعد أن أعلنا بشكل مفاجئ عن رغبتهما في بدء "دور تقدمي جديد" وتحقيق الاستقلال المادي .



وأوضح ماركل لبرنامج "صباح الخير بريطانيا" على قناة "آي تي في".



أعتقد أنهما أساءا إلى الملكة وللأسرة الملكية وهذا لا يصح، أنا محرج قليلاً لأجلهما وأشعر بالأسى حقاً من أجل الملكة، النأي عن الأسرة الملكية سيتسبب في مشكلات أكبر بكثير .



والد ميغان : كيف حدث ذلك؟.. الأمر ليس منطقياً



وأضاف: "هذا القرار بالانفصال عن العائلة المالكة مربك للغاية، لا أعتقد أن هناك مَن يفهم أو يستطيع معرفة كيف حدث ذلك أو لماذا، الأمر ليس منطقياً ".



المقابلات وسيلتي الوحيدة للتواصل مع ابنتي



وأجرى ماركل الذي يعيش في المكسيك عدداً من المقابلات التلفزيونية انتقد فيها ابنته وقال إن تلك المقابلات هي الوسيلة الوحيدة التي يمكنه بها التواصل معها .

ولم تعلق دوقة ساسكس ميغان ماركل علناً على الأمر لكن أصدقاء لها قالوا لمجلة "بيبول" العام الماضي، إنَّ ماركل لم يحاول التواصل معها وإن سلوكياته تشعرها بالحزن الشديد.

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لم يلتق بابنته وعائلتها منذ زواجها



ولم يحضر ماركل زفاف ميغان في 2018 بسبب مشكلات صحية في قلبه، ولم يلتقها منذ ذلك الحين، وقال إنه لم يلتق أبداً بهاري ولا بحفيده آرتشي.



توماس ماركل : رائع أن التقي ابنتي ميغان في المحكمة



ومن المحتمل أن يلتقي ماركل بابنته في المحكمة، إذ رفعت ميغان دعوى ضد صحيفة Mail on Sunday البريطانية على خلفية نشرها رسالة خاصة بعثت بها لوالدها وهو ما اعتبرته انتهاكاً لحق الملكية الفكرية ولحقوق الإنسان، وتعتزم الصحيفة الاستعانة بشهادة الأب في تلك المعركة القانونية.

وقال ماركل: "إذا وصل الأمر إلى لقائهما في المحكمة فهذا رائع، على الأقل سيتسنى لي أخيراً رؤيتهما لكنني لا أريد مواجهة ولا شجاراً"، ويأمل بأن يتصالحا ،ويعودان قريبين من بعضهما كما كانا سابقاً، مشيرا إلى أنه طلب من الصحيفة نشر الخطاب .



لا يصدق أن ابنته واجهت تغطية عنصرية لها



وأضاف أنه لا يعتقد أن ميغان واجهت تغطية صحفية تتسم بالعنصرية في بريطانيا، وقال "لا أصدق ذلك"،الإنتقادات التي وجهت إليهما لأسباب بيئية كانت مبررة.

فإذا كانا يدعوان لسلوكيات بيئية لصالح المناخ،عليهما أن يفعلا ما يدعوان إليه الآخرين.



ميغان حولت والدها في حياتها إلى شبح



وتابع: "أفتقد ابنتي حقاً وأحبها "، مضيفا أنها حولته إلى "شبح" في إشارة لتعاملها وكأنه ليس موجوداً .



واستطرد: "أحب ابنتي وبالتأكيد سأحب حفيدي وسأحب هاري إذا التقيته"، مضيفاً أن الأمير، السادس في ترتيب ولاية العرش، كان عليه أن يزوره ليطلب يد ابنته للزواج .



هذا ما يقوله للأمير هاري



ولدى سؤاله عما سيقوله الآن للأمير هاري قال: "كن رجلاً وتعالى لمقابلتي".



ويعتقد بعض المحللين أنه من الممكن جداً أن ترد ميغان على تصريحات والدها هذه بأن تغيب عن حضور الجلسة القانونية بالمحكمة،وترسل بدلاً منها ممثلها القانوني.

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