ليا مخّول وأنطوني توما في ديو غنائيّ بعنوان A Nous

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 10:41 مساءً - أطلق مُغنّيا البوب ليا مخّول وأنطوني توما ديو غنائيّ بعنوان A Nous، بالتعاون مع Universal Music MENA.
الأغنية تجمع بين اللغة الفرنسيّة والإنكليزيّة، وبرز الإنسجام الموسيقيّ بينهما من خلال تناغم صوتيهما.
وقد تخطّى تعاون ليا وأنطوني في هذا العمل الغناء، حيث تعاونت ليا مخول بتلحينها بالتعاون مع أمين نجّار بينما تولى أنطوني توما كتابة كلامها، أمّا الميكس لـ سليمان دميان والماستر لـKarnig Baghdassarian.
عن هذه الأغنية قالت ليا مخول بأن موضوعها لا يتحدّث عن الحب، بل عن الغرور الذي يمكن أن يدمر أي علاقة حبّ، وأنها حاولت مع أنطوني من خلال الديو التأكيد بأن الكبرياء يمكن أن ينهي أي علاقة حبّ أو صداقة .
تجدر الإشارة بأنّ الأغنية مُرفقة بفيديو يطغى عليه الطابع الرومنسيّ والمرِح، وتم تصوير مشاهده في مواقع جميلة في لبنان، تنوعّت بين البحر والطبيعة إلى مدينة الملاهي، وسلّط فيه المُخرج رودي معوّض الضوء على الإنسجام الواضح بين أنطوني وليا وعلى تمثيلهما العفويّ والقريب من الجمهور.
أغنية "A Nous" مُتوفرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة، أمّا الفيديو فمُتوّفر على قناة ليا مخول على تطبيق VEVO.
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