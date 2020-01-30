بالفيديو .. سامر كابرو يطلق "بوجودك حدي"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 10:41 مساءً - أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنيته الأولى لعام 2020، والتي تحمل اسم "بوجودك حدّي"، كلمات زياد أسمر، ألحان سامر كابرو، توزيع كريست ميكائيليان، استوديو وماسترينغ مروان شلمي، وتسجيل صوت حازم جبور.



الأغنية التي أطلقها كابرو رومانسية، وهي بمثابة هدية للعشاق مع اقتراب يوم الحب، ومن المقرر أن تتبعها مجموعة أغانٍ بألوان ولهجات مختلفة.



وكان كابرو قد أحيا عدة حفلات خلال فترة عيد الميلاد، ما بين سوريا والأردن وألمانيا، فيما استقبل 2020 بهولندا، ليتبعه حفل في مونتريال بكندا، افتتح به العام الجديد.



وكان سامر قد أطلق مع نهاية العام الماضي أغنية " تغندري بيلبقلك "، كتب كلماتها الشاعر محمد درويش ولحنها رامي شلهوب. وتتحدث الأغنية عن شاب مغرم بفتاة إلى حد الجنون، يتغزل بها بكلمات جميلة على طريقته الخاصة، متمنياً إكمال باقي حياته معها.





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