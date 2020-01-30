وفاء الكيلاني ترد بطريقتها على الجدل الدائر حول طلاقها من تيم حسن

حسمت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الجدل الدائر بشأن طلاقها من الفنان السوري تيم حسن، وذلك بعد ساعات من انتشار أخبار تفيد بذلك، بسبب تغريدات أطلقتها عبر حسابها على موقع ”تويتر“ تناولت فيها الحديث عن التجاهل والفراق والندم، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وتم تفسيره على أنها انفصلت عن زوجها.
وردّت وفاء الكيلاني على تلك الأنباء المتداولة من خلال صورة جمعتها بزوجها الفنان تيم حسن نشرتها عبر حسابها على موقع ”انستغرام“ من خلال خاصية ”الاستوري“، وظهرت وهي تحتضن زوجها دون أن يظهر وجهه، وهو ما يشير إلى أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وسبق أن نشرت وفاء الكيلاني تغريدة تقول فيها: ”التجاهل داء لكل جاهل“، الأمر الذي جعل المتابعين يتفاعلون بتعليقات تشير إلى أن الرجال دائمًا يتجاهلون ولكن ليس لهم دواء، مطالبين بعدم بذل مجهود أو محاولات لتغيير الأمر، غير أن البعض ذهب لبعيد وقالوا: ”بس ما هو منيح إن زوجك يتجاهلك بهالطريقة أنت جميلة“.
يذكر أن تيم حسن احتفل بعقد قرانه على الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في مايو 2017، وفاجأ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر خبر زواجه.
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