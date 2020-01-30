زينة تصنع حالة من البهجة بعد ظهورها فى برنامج الحكاية

تحولت حلقة برنامج "الحكاية" التى استضاف فيها الإعلامي عمرو أديب النجمة زينة، الى نقطة تحول ومرحلة فارقة فى حياتها الفنية، فقد استطاعت أن تصنع لنفسها أمام جمهورها حالة خاصة جدًا اتسمت بالصراحة والوضوح.

تحدثت زينة لأول مرة بعد ١٠ سنوات من الاختفاء عن قضيتها مع النجم أحمد عز، وكشفت النقاب عن الكثير من التفاصيل التي لم يكن يعرفها أحد خصوصوًا فيما يتعلق بإنكار عز نسب أطفاله الاثنين اللذين وضعتهما زينة بعد زواجها

"العرفي" منه وسفرهما الى أمريكا.

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ترك حديث زينة على هذا النحو من الصراحة والوضوح شعورًا لدى المشاهدين بالتعاطف الشديد معها، ليس هذا وحسب بل أشعلت الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الكثير من الغضب تجاه أحمد عز الذي اعتبره البعض "نجم من ورق" وأن نجوميته التي يظهر بها من خلال الشاشة مجرد نجومية زائفة، وكان من الأحرى أن يكون نجمًا

حقيقيًا بأن يعترف بنسب أطفاله له خصوصًا أن الفنانة زينة قد أنصفها القضاء بحصولها على حكم لصالحها وأن الأطفال هم أبناء أحمد عز الذي ظل يعاند ويرفض الاعتراف بنسبهم له، حتى بعد أن قال القضاء كلمته.



واللافت للنظر أن زينة فى حلقة برنامج الحكاية لم يصدر عنها أى نوع من التجريح لأحمد عز بل ظلت تذكره بكل خير باعتباره أب لأبنائها ولم تكتف بذلك بل أشارت الى أنه إنسان طيب القلب ومتدين.



وماتزال أصداء الحلقة تتزايد يومًا بعد الأخر وتحولت زينة الى حالة خاصة جدًا تضعها فى المكانة التي تستحقها من التقدير والاحترام.