رعايتك لأولادك أهم من الشهرة والنجومية

زينة وأحمد عز قصة مثيرة تناولتها كافة وسائل الإعلام خلال السنوات القليلة الماضية.. فصول الحب والغدر والخيانة وحتى التخلى عن الأولاد ثم لجوء الفنانة زينة للقضاء حتى حصلت على الحكم العادل من القضاء المصرى النزيه.

منذ أيام قليلة تحدثت زينة للإعلامى عمرو أديب من خلال برنامج الحكاية على قناة mbc مصر. لأول مرة منذ سنوات تظهر زينة لتعلن كل الحقائق.. تحدثت وفى صوتها مرارة وحزن: كيف سمح «عز» لنفسه أن يكون ظالمًا وكيف مارس الكذب؟. زينة أكدت أنها تزوجت أحمد عز عرفيا يوم

15 يونية 2012 وسافرت معه لأمريكا على وعد أن يتم توثيق الزواج العرفى فى القنصلية المصرية هناك ولكنه لم يفعل.

قالت: كنت حسنة النية لدرجة أننى وافقت على اعتزال الفن حسب ما طلب منى من أجل أن أعيش حياة مستقرة.

وقالت ببراءة: أحمد عز إنسان طيب، قالت ذلك رغم أنه تركها وحيدة فى أمريكا بحجة مرض والدته.. تركها وهى تضع طفليها، ليس هذا فحسب بل أنكر نسبهما.. وهنا شعرت زينة

بظلم شديد ولجأت للقضاء الذى أنصفها.

وبشكل مؤثر للغاية قالت زينة لعز: المعجبين مش حيترحموا عليك لو انتقلت إلى رحمة الله إنما أولادك اللى من صلبك هما إللى حيترحموا عليك من قلبهم.

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وضعت هنا «زينة» أحمد عز أمام مسئولياته بضرورة أن يعترف هو شخصيا بأولاده ويتفرغ لرعايتهم، كيف يتبرأ منهم من أجل الحفاظ على شهرته ونجوميته. خاصة أنهم من صلبه. بعد حكم القضاء العادل لا مفر أمام «عز» سوى الاعتراف بأولاده.

للأسف سار «عز» خلف الشيطان وما زال مصراً على موقفه وأفعاله الشيطانية.

يحسب لزينة قوة شخصيتها ومقاومتها للظلم من أجل حياة أولادها. لم يتبق لـ«عز» سوى أن يعود لصوابه ويرعى أطفاله الذين منعوا أمهم أن تسبه أمامهم.