أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن حفل جديد بالسعودية وذلك يوم الجمعة القادمة الموافق 7 فبراير من شهر المقبل.
ومن المفترض أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما للنجم عمرو دياب.
ويشار الي أن عمرو دياب طرح برومو أغنيته الجديدة "هيعيش يفتكرني"، ضمن أغانيألبومه المقبل "سهران"، وأحتل البرومو تريند رقم واحد علي اليوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حفل عمرو دياب في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.