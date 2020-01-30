تعرف على حفل عمرو دياب في السعودية

أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن حفل جديد بالسعودية وذلك يوم الجمعة القادمة الموافق 7 فبراير من شهر المقبل. ومن المفترض أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما للنجم عمرو دياب. Advertisements ويشار الي أن عمرو دياب طرح برومو أغنيته الجديدة "هيعيش يفتكرني"، ضمن أغاني ألبومه المقبل "سهران"، وأحتل البرومو تريند رقم واحد علي اليوتيوب. ألبومه المقبل "سهران"، وأحتل البرومو تريند رقم واحد علي اليوتيوب.

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