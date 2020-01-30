فيديو.. علي جاسم يطرح اخبارك

طرح الفنان علي جاسم أغنية جديدة بعنوان "اخبارك" وذلك عبر موقع الفديوهات العالمي "اليوتيوب". "اليوتيوب". وحققت الاغنية 2 مليون مشاهدة عقب طرحها وحازت Advertisements علي اعجاب الكثير من المتابعين. علي اعجاب الكثير من المتابعين. ويشار ان اخر اعمال علي جاسم أغنية "رسالة" والتي حققت نجاحا كبيرا بموقع اليوتيوب.

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