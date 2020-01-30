رجاء الجداوي برسالة مؤثرة لابنتها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ صورة لها برفقة ابنتها على صفحتها الخاصة، وجّهت لها من خلالها رسالة بمناسبة عيد ميلادها.

وعلّقت رجاء على الصورة قائلة: "كل سنه وانت سعيده ومتهنيه وبصحه يا نور عيني يا اغلى شىء في حياتي كلها لما بشوفك بتضحكي الدنيا كلها بتضحك لي، يارب دايما الضحكه متفارق قلبك ولا وشك يا حبيبتي يا اطيب واجدع واحن واخف دم بنت في الدنيا".

واضافت: "بحبك يا اميره يا بنتي وصاحبتي ومستشارتي الأولى زي لما بقولك دايما حبك بيوجع قلبي من كتر ما بحبك".

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