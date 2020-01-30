بهاء سلطان ينتظر مولوده الرابع واختار هذا الإسم

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري ​بهاء سلطان​ عن خبر استعداده لاستقبال مولوده الرابع الجديد من زوجته جيرمين، ومن المتوقع أن يبصر النور يوم الأحد المقبل الموافق 2 شباط 2020، وأوضح بهاء سلطان أنَّه اختار له إسم "محمد". وكان بهاء قد رزق من قبل بثلاثة أطفال منهم توأم، وأطلق عليهما اسم "كاندي وكادي" في عام 2015.

الجدير ذكره أن الشاعر نصر الدين ناجي، كان قد أعلن في الفترة الماضية عن تعاونه مع الفنان بهاء سلطان، في عمل غنائي جديد، خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعد فترة غياب طويلة.

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