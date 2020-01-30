مروان خوري برسالة لـ تركي آل الشيخ

ميرنا وليد - بيروت - توجه الفنان اللبناني ​مروان خوري​ بالتهنئة لرئيس هيئة الترفيه السعودية ​تركي آل الشيخ​ على سلامته بعد خضوعه لعملية جراحية.

وكتب مروان على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الف صحة وسلامة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، ابعد الله عنكم كل اذى وادامكم مفضلين عل الفن والفنانين".

وكان آل الشيخ خضع لعملية جراحية دقيقة في إحدى دول أوروبا من دون أن يكشف طبيعتها، لكنه عبر بأبيات شعرية عن سعادته بحب الناس له، في ظل رسائل الطمأنينة والدعوات التي توالت عليه من أصدقائه ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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