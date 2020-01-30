هيثم سعيد يطرح كليب "يوم 30" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​هيثم سعيد​ على يوتيوب أغنيته الجديدة "يوم 30" التي صورها على طريقة الفيديو كليب، واللافت هو ظهور زوجته عارضة الأزياء كارلا سكاب في الكليب كموديل.

وتقول كلمات الأغنية: "اتقابلنا و إتفقنا..و الفراق كان ليه معاد .. أصل مش بسهوله نقدر مرة واحدة نكون بعيد .. قلنا لما نروح بروحنا..واحدة واحد للفراق .. يبقا سبنا لبعض فرصة نقبل الوضع الجديد .. ما أنا و هيا.. حمل البعد صعب علينا يوم واحد .. عشنا فحضن بعض سنين .. وهيفرقنا يوم واحد".

الجدير ذكره ان هيثم سعيد اشتهر في العالم العربي بأغنية "هما ما لهم بينا يا ليل"، وهو أحد نجوم برنامج المواهب سوبر ستار، وفي رصيده عدد من الألبومات الغنائية من بينها "مش بس كلام" و"لإمتى"، كما شارك في عدد من الأعمال التمثيلية، أبرزها "رامي الاعتصامي".

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