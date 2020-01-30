تراند اليوم : الفلانتين بالاحضان بين فرح نخول وزياد برجي – إتفرج

تستعد المطربة فرح نخول للاحتفال بعيد الحب عبر سهرة غنائية في لبنان.

وتجتمع فرح نخول لأول مرة مع الفنان زياد برجي في حفل واحد في مساء السبت 15 فبراير، في فندق أطلال بلازا في مدينة غزير في لبنان.

فرح نخول عرفت بتقديمها الفلكلور اللبناني على طريقتها الخاصة مثل روائع فيروز، واشتهرت بأغانيها عبر منصات السوشيال ميديا مثل “صباح ومسا” و”طب أنا مالى” و”كيفك إنت”، وجاءت انطلاقتها الأولى في كليب “ليلة”.

وكانت فرح نخول اكتشفت شغفها بالموسيقى منذ سن السابعة، وتعمقت فى دراستها للقانون والموسيقى فى لبنان بين الكونسرفاتوار والجامعة اللبنانية، وغنت فى بداياتها مع الموسيقار اللبناني ريان الهبر، وحققت انتشارًا واسعًا بمشاركتها الغناء فى فرقة الموسيقار الكبير زياد رحباني، حتى انطلقت مؤخرًا فى مشروعها الموسيقي المنفرد