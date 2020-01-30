تراند اليوم : شاهد.. لوك جديد للفنانة “نرمين الفقي”

تحرص الفنانة نرمين الفقي، خلال الفترة الأخيرة على مشاركة جمهورها أغلب اللحظات التي تمر بها على مدار حياتها اليومية، وتنشر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير”انستجرام”، وتشارك جمهورها العديد من لحظات المرح والسعادة، فضلا عن قيامها بنشر العديد من عروض الأزياء والموضة.

ونشرت نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، صور جديد لها بلوك جديد بعدما قامت بقصر شعرها، وعلقت عليها، قائلة: “الشكل النهائي بعد قص شعري ولون جديد تجديد، سيمون”.

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يذكر أن آخر، أعمال الفنانة نرمين الفقي، حكاية “ما يطلبه المستمعون” التي تعد إحدي حكايات الجزء الثالث من مسلسل” نصيبي وقسمتك” والتي تم عرضه خلال الفترة الماضية، عبر شاشات القنوات الفضائية، وشارك في بطولتها عدد كبير من الممثلين وأبرزهم، إيهاب فهمي، رانيا محمود ياسين، نرمين الفقي، محمد عادل، ويُعرض على شاشة قناة على شاشة قناة “ON E” في الثامنة مساءً، وشاشة “MBC 4” في الخامسة مساءً ويُعاد في التاسعة.

ويتكون مسلسل “نصيبي وقسمتك 3” من 45 حلقة تضمن 9 حكايات، تناقش كل منها قضايا المرأة في المجتمع وزواجها وكيفية عملها وسط المجتمع الشرقي، وتتكون كل حكاية من 5 حلقات، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ويشترك في الإخراج عدد من المخرجين وأبرزهم محمد سلامة، أكرم فايد وغيرهم.