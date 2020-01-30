تراند اليوم : غدًا.. “نوال الزغبي” تحيي أولى حفلاتها في المكسيك

تحيي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أولى حفلاتها في كانكون بدولة المكسيك، غدًا السبت الموافق 31 يناير، وتعتبر تلك الحفلة هي الأولى بعام 2020.

وتعاقدت على 4 حفلات متتالية في المكسيك، وبالتحديد في 31 يناير، و1 ، 2، 3 فبراير القادم، وتعتبر هى النجمة الوحيدة التي تعاقدت على حفلات رأس السنة قبل حلول الموسم بـ 6 أشهر.

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وتعيش نوال حالة من الانتعاش الفني بعد طرح الفيديو كليب “كده باي” والذي ضم 3 أغانٍ من ألبومها الأخير وهم “كده باي”، “صبح صبح”، “جوه قلبه”، وتعد هذه تجربة فريدة من نوعها في مشوار نوال الزغبي.

وردت الزغبى في لقائها ببرنامج “The Insider”: “لا أعرف من وراء تسريب الأغنية، وإن كنت سعيدة بردود الفعل التى تلقيتها وذلك بعد أن قمت بطرحها كاملة على صفحتى الخاصة على فيسبوك”.

وتابعت الزغبى: “فوجئت بما حدث خاصة أننى لم أكن أنوى طرحها فى الفترة الحالية والأغنية كانت من الممكن أن تفشل إذا تم طرحها منذ 3 سنوات”.