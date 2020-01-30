تراند اليوم : الهضبة يروج لحفله الجديد في جدة.. ويعلن موعد حجز التذاكر

روج الفنان عمرو دياب لحفله الجديد الذي من المقرر إحياؤه في جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الموافق 7 فبراير القادم، ويأتي الحفل تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.

وأعلن عن موعد فتح باب حجز تذاكر الحفل، ونشر بوستر الحفل عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق على الصورة قائلًا: “هشوفكو كلكو يوم الجمعة 7 فبراير”.

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وتنقسم فئات تذاكر الحفل إلى ثلاث فئات، الثالثة تأتي بـ395 ريالا سعوديا، وفئة الـVIP بـ950 ريالا سعوديا، والفئة الأولى والأعلى من الـVIP تأتي بـ 1400 ريال سعودي.

وأحيى مؤخرًا حفل في ميديا سيتي دبي، وفاجأ جمهوره بغناء أحدث أغانيه والتي تحمل اسم “عم الطبيب”، وتأتي الأغنية من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.

وفي وقت سابق، احتفل الهضبة، برأس السنة في الغردقة، بعدما أحيا حفلا ضحما ليلة رأس السنة 2020، وكان بصحبة الفنانة دينا الشربيني التي أصبحت بمثابة ضيف دائم في كل مكان موجود فيه الهضبة.