بعد الفيديو الخادش للحياء.. أول إجراء كويتي تجاه الفاشنيستا نهى نبيل

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 09:54 مساءً - فتحت مباحث الأحداث في دولة الكويت، اليوم الخميس، تحقيقا في مضمون مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام الفاشنيستا نهى نبيل بالصراخ على طفلها، إذ اتهمها ناشطون بنعته بألفاظ بذيئة، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

وانتشر المقطع عبر تسريب من كاميرا المراقبة في منزلها، وكانت تقف أمام طفلها وهي تقوم بسبّه بألفاظ غير لائقة، فيما ظهر في المقطع شخص قيل إنه مسرب الفيديو.

من جانبها خرجت نهى نبيل، عن صمتها إزاء الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له بعد مقطعها المسيء لطفلها.

وردت الفاشينيستا على الهجوم الذي تعرضت له بمشاركة صورة جمعتها بطفلها وهي تحتضنه وذلك عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ من خلال خاصية ”الستوري“ وعلقت قائلة: ”حتى وإن كنت تمشي مستقيما ستجد من ينتقد ظلك المائل“.