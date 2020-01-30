تحديث “غوغل إيرث” الجديد يجعلك تكتشف الفضاء من مكانك – صورة

متابعة بتجــــــــــرد: قامت شركة “غوغل” بتحديث تطبيق “غوغل إيرث” على الأجهزة الذكية لتمكن مستخدميها من التجول في الفضاء واستكشافه، الأمر الذي يسمح بعرض الكون المرصع بالنجوم أثناء استخدام التطبيق.

وقد نشر موقع “إنغيدجيت” أن غوغل طرحت هذه الميزة التي تمكن المستخدم من استعراض صور لدرب التبانة أثناء تدوير الكرة الأرضية، وهي ليست مجرد خلفية، بل خريطة نجمية حقيقية تم تصويرها بوساطة المرصد الجنوبي الأوروبي.

بالإضافة إلى رؤية النجوم كما تبدو على ارتفاع 30 ألف ميل فوق سطح الأرض، وهو مايزيد الأمر جمالاً لمكتشفي الفضاء.