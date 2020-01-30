زين الدين زيدان.. ملك الأرقام القياسية

متابعة بتجـــــــــرد: استطاع أن يقود منتخب الديوك إلى الفوز بكأس العالم عام 1998، وأحد أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي على مدار تاريخه. كما أنه ساهم بشكل كبير في فوز العديد من الأندية التي قام باللعب فيها. من أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني. إنه صاحب القميص رقم 10 في المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان. في التالي أبرز المحطات الكروية في مسيرة اللاعب المعتزل عام 2006.

البدايات الكروية

بدأ زيدان الذي ولد عام 1972، مسيرته الكروية، مع نادي “كان” الفرنسي عام 1988، الذي لعب لهم حتى عام 1992، قبل أن ينتقل إلى نادي “غيروندان دي بوردو” الفرنسي.

انتقل عام 1996 إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، وحقّق معه نجاحات كبيرة، منها الفوز بدوري الأبطال مرتين، كما استطاع الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

في عام 2001، لعب مع نادي ريال مدريد في صفقة كبيرة، وصلت إلى 75،6 مليون يورو، لتبدأ مسيرة زيدان في التألق الكروي بشكل مختلف.

اللعب في صفوف ريال مدريد

استطاع زيدان أن يحقق العديد من الإنجازات الكروية مع ريال مدريد. قاد النادي الإسباني للفوز بالعديد من البطولات، منها بطولة دوري أبطال أوروبا، بطولة الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتينيتال. وظل طوال 5 مواسم أحد أبرز اللاعبين الذي يهتف الجمهور باسمه في المدرجات.

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المسيرة مع المنتخب الوطني الفرنسي

كان زيدان له حرية الاختيار للعب بين منتخب فرنسا، أو المنتخب الجزائري حيث تعود أصوله. لكنه قرر اللعب لفرنسا بسبب الأحوال التي كانت تعاني منها بلدة الجزائر آنذاك.

حققّ زيدان مع المنتخب الفرنسي منذ أول مشاركة دولية له عام 1994، إنجازات لا تحصى منها، الفوز بكأس العالم 1998. كما أنه حقق هدفاً في المباراة النهائية أمام البرازيل، التي انتهت بفوز فرنسا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للمنتخب البرازيلي.

كما استطاع قيادة المنتخب الفرنسي في الوصول إلى نهائي بطولة أمم أوروبا، عام 2000، وحصل على لقب هداف كأس العالم عام 2006. كانت نهاية مشواره الكروي مع، المنتخب الفرنسي، الذي لعب له 100 مباراة دولية، وتم اختياره أفضل لاعب في البطولة.

الجوائز والتكريمات

خلال مشوار زيدان الكروي استطاع الحصول على العديد من الجوائز منها، جائزة أفضل لاعب صاعد بالدوري الفرنسي عام 1994، جائزة أفضل لاعب في أعوام “1998، 2000، 2003”. كما حصل على الكرة الذهبية عام 1998، تم اختياره ضمن أفضل 125 لاعباً على مستوى العالم عام 2004 وغيرها من الجوائز.